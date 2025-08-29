Secum invita a un concierto inolvidable en el corazón de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la ciudadanía a sumarse a un recorrido musical por México y América Latina, a través del concierto que ofrecerá el Ensamble Contemporáneo de Morelia, este viernes 29 de agosto a las 18:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, en el marco del programa De Sala en Sala.
El programa se dividirá en dos partes: la primera incluirá piezas como Canto gregoriano, Salve Regina, el Concierto para una voz de Saint Preux, además de temas emblemáticos como Vengo a ofrecer mi corazón, La malagueña, Yo soy mexicano y Qué bonita es esta vida.
En la segunda parte, el público disfrutará de canciones que evocan tanto la intimidad como la celebración colectiva, entre ellas Acompáñame, Moliendo café, Capullito, Toy contento y Cascabel.
El concierto tiene una cuota de recuperación de 100 pesos y se llevará a cabo en la esquina de las calles Enseñanza y Alcantarilla, en pleno corazón de Pátzcuaro, uno de los recintos culturales más representativos de la región.
RPO