Secum invita a un concierto inolvidable en el corazón de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la ciudadanía a sumarse a un recorrido musical por México y América Latina, a través del concierto que ofrecerá el Ensamble Contemporáneo de Morelia, este viernes 29 de agosto a las 18:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, en el marco del programa De Sala en Sala.