SeCultura Morelia invita a los talleres gratuitos de la IV Feria del Libro

El 27 de septiembre, a las 12:00 horas en el Hotel Grand Cantalagua, está programada la conferencia sobre “Periodismo, reflexión y debate” de Nacho Lozano, periodista y escritor de reconocimiento nacional.

También el día 27 está programado el taller "Cómo fomentar la lectura en tiempos de la digitalidad", a cargo de Tania Castro Cambrón, de 11:00 a 12:00 horas.

Finalmente, también el día 27, David Anuar participará con “Archipiélago: taller de poesía”, de 16:00 a 19:00 horas.

El 28 de septiembre continuará “La mosca: taller para las infancias”, por Tania Castro Cambrón, de 16:00 a 17:00 horas.

Así como el "Taller de autopublicación", por Cecilia Correa Gómez del Campo, de 17:00 a 19:00 horas.

Para el lunes 29, está programada la lectura comentada de la “Obra poética y narrativa” de David Anuar, de 9:30 a 10:30, en el Auditorio de la Universidad Contemporánea de las Américas (Unicla).

El 30 de septiembre se llevará a cabo el taller de “Escritura y memoria” a cargo de Neftalí Coria, dirigido a personas adultas mayores, con horario de 10:00 a 12:00 horas.

Tania Castro Cambrón realizará el taller “Nido: estrategias, prácticas y anotaciones para fomentar la lectura”, de 16:00 a 17:00 horas del 30 de septiembre.

Para el primero de octubre se tienen programado el taller de Escritura Creativa de Ashuni García, de 11:00 a 13:00 horas.