Sabina Berman será homenajeada en el 23º FICM

Como parte del reconocimiento, Sabina Berman participará en un conversatorio con el cineasta Carlos Cuarón, en el que reflexionarán sobre la escritura cinematográfica, los desafíos del medio audiovisual y la evolución del guion en México.

Asimismo, se proyectará la película Backyard: El traspatio, escrita por Berman y dirigida por Carlos Carrera, una obra que aborda con crudeza la violencia de género en la frontera norte. Al finalizar la función, la autora sostendrá una sesión de preguntas y respuestas con el público asistente.

Con una carrera que abarca literatura, teatro y cine, Sabina Berman ha construido un puente entre el arte y el activismo. Su novela La mujer que buceó en el corazón del mundo ha sido traducida a más de 30 idiomas y ganó el Premio de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt.

En teatro, sus obras Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Testosterona y El dios de la risa han sido montadas en 18 países, y traducidas a idiomas como inglés, catalán y polaco.

En el cine, ha sido guionista de películas como Macho, El árbol de la música y Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Además, escribió la historia original de la próxima película del cineasta Alejandro González Iñárritu.

Actualmente, conduce el programa semanal de televisión Largo Aliento, en el que aborda temas sociales y culturales de actualidad.

Fundada en 2020, Tinta es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a más de 200 escritores y escritoras de cine, televisión y medios audiovisuales en México. Su objetivo principal es la defensa de los derechos laborales, autorales y creativos de sus integrantes, mediante una estructura democrática con Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y comisiones activas.

La distinción a Berman se enmarca en los esfuerzos de Tinta por visibilizar el trabajo autoral en la industria audiovisual mexicana.