¿Sabías que hay un Chac Mool en Pátzcuaro? Conócelo en esta charla

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El descubrimiento de una escultura prehispánica tipo Chac Mool en Pátzcuaro será revivido en una conferencia gratuita impartida por la arqueóloga Carmen Lisuri Ramos Osnaya, este jueves 12 de septiembre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.

El evento tiene como propósito divulgar el valor arqueológico y simbólico de esta pieza hallada hace apenas unos años, considerada un caso poco común en la región purépecha. El Chac Mool, figura representativa de culturas mesoamericanas como la tolteca y la mexica, usualmente aparece en contextos rituales, lo que vuelve relevante su hallazgo en el corazón de Michoacán.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Cultura de Michoacán para acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico y fomentar la cultura viva del estado.

La conferencia es abierta al público y se enmarca en la campaña #MichoacánCulturaViva, que busca fortalecer la identidad local a través de actividades académicas, artísticas y comunitarias.

agm