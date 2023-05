Ron Ron Band, celebra su primer aniversario con poesía, blues y jazz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuarteto Ron Ron Band, integrado por el guitarrista Cutberto Cibrián; la bajista, Kristell Rodríguez; el baterista Dani Quintana y la cantante Yazmín David, realizarán un concierto por su primer aniversario, en el Posto Café-Bar, (Bartolomé de las Casas, 230, Centro) el viernes 26 de mayo, a partir de las 20:30 horas.

Esta banda musical de origen moreliano dedicada al blues, el jazz, busca a través de la poesía y la literatura pronunciar su discurso ante el público que disfruta de un ambiente gatuno, en horarios nocturnos y bajo la luz azul de canciones exitosas en su género y bajo la interpretación de bandas mexicanas, además de contar con un interesante repertorio de su autoría.

Ron Ron Band está liderada por Yazmín David, el género musical principal que tocan es el blues fundamentalmente “porque es lo que me gusta e interesa. Desde hace muchos años me seduce esta cultura con muchos significados sociales, humanos y por supuesto como una música de resistencia que no tiene un camino sencillo a nivel local y nacional”. Dice Yazmín David. Al contar con músicos de formación académica y jazzística pues la banda tiende hacia esos derroteros, el blues y el jazz; en medio de ellos hay un atisbo a la poesía, bajo la posibilidad de tener letras que también se presta a la improvisación de la Ron Ron Band.

De mayo del año pasado, tiempo en el que nació la banda, a este mayo de 2023 han sido significativos distintos conciertos entre los que destacan: el que dio cabida en este mundo de la música a la banda en el Museo de Arte de la SHCP (Antiguo Palacio del Arzobispado) en la Ciudad de México, fue el escenario de debut nacional del cuarteto. Otro concierto interesante es el realizado con el maestro Guillermo Briseño, decano del blues y rock en México, en el Centro Cultural Allende; además otros tres conciertos que tuvimos en pueblos mágicos en Pátzcuaro, Cuitzeo y Tacámbaro porque mi visión ha sido pisar espacios a donde no llega esta música.

Entre los retos que se encuentran en una constante temporal está el de la permanencia de las bandas como la Ron Ron Band, que busca generar condiciones de trabajo más óptimas para sus integrantes. Además de abrir espacios, escenarios locales y estatales para que este tipo de música pueda conocerse y apreciarse con respeto en distintos lugares públicos, privados e institucionales. Los públicos poco han crecido. “Se necesita de un trabajo distinto y los músicos también tenemos responsabilidad para ofrecer propuestas nuevas, trabajar repertorios distintos. Es un hacer en varias vertientes que plantea desde el músico, la institución, los medios culturales independientes, los medios de comunicación y los públicos. Morelia ha abierto más sus oídos en los últimos 10 años a este tipo de conciertos”, dijo la vocalista.

El lema de la banda es Ron Ron Band es “ronroneando la poesía, el blues y el jazz”. También como parte de la presentación desde la poesía de Baudelaire y textos de la estética poética de este grupo son blues y gatos con el fascinante mundo nocturno, la travesía y la seducción. El juego donde la banda tenga esa cercanía con el público y no haya esa cuarta pared o cualquier frontera. No es una música masiva, ni popular, tienen que ver su repertorio con piezas originales y clásicos del blues mexicano no conocidos con algo de estándar de jazz, los menos conocidos y trabajando una propuesta original. También hay temas originales de la propia banda.