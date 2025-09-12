Reinstalan en Michoacán la comisión que coordina la educación artística en el estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, fue reinstalada la Comisión del Sistema Estatal de Educación Artística (SEEA) en Michoacán, un espacio que busca fortalecer la enseñanza del arte en sus distintas etapas: desde la sensibilización temprana, hasta la formación profesional.

Durante el encuentro, realizado en un recinto cultural del centro histórico de Morelia, autoridades y representantes de organismos educativos coincidieron en la necesidad de construir proyectos integrales que acerquen el arte a todos los sectores de la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes.

En esta nueva etapa, la comisión buscará vincular el arte con la ciencia y la tecnología, para detonar nuevas formas de expresión y aprendizaje en la comunidad escolar y profesional. Además, se destacó que el objetivo no es solo formar artistas, sino sembrar una cultura creativa que beneficie al tejido social michoacano.

Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán y la participación de instituciones como la Secretaría de Educación, el Conservatorio de las Rosas, y otras universidades y centros formativos, el SEEAA retoma sus funciones con el compromiso de ser un eje estratégico para la educación artística y cultural del estado.

