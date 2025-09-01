Regresan los conciertos gratuitos del Conservatorio de las Rosas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Conservatorio de las Rosas anunció el inicio de su XXVIII Temporada de Conciertos “Todos los Jueves”, que se llevará a cabo del 11 de septiembre al 11 de diciembre en la emblemática Sala Niños Cantores.
Los recitales tendrán lugar cada jueves a las 19:00 horas, con entrada completamente libre para el público en general.
La programación incluye ensambles de las diferentes cátedras del Conservatorio, recitales de solistas y conciertos con invitados internacionales, lo que convierte a esta temporada en una de las más esperadas dentro de la vida cultural de la capital michoacana.
Septiembre: Voces del Conservatorio, Concierto de Guitarra, y recital internacional de guitarra con Vladislav Blaha de República Checa.
Octubre: Ensamble de Clarinetes, recital de Piano, recital de Canto, recital de Flauta y recital de Cuerdas.
Noviembre: Música de Cámara, concierto de Percusiones, recital internacional de Piano con Vladimir Khomyakov de Ucrania y recital de Canto.
Diciembre: “Viaje de Invierno” de Franz Schubert, y concierto de clausura con Orquesta de Cámara y Coro Mixto interpretando el Oratorio de Noël de Saint-Saëns.
BCT