Regresan las inscripciones en línea a la Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia el regreso de las inscripciones en línea para los talleres de la Casa de la Cultura de Morelia, un servicio que facilitará el acceso a la formación artística para el primer trimestre de 2026.

La secretaria Tamara Sosa compartió que, con esta modalidad digital las personas interesadas podrán asegurar su lugar desde cualquier dispositivo, sin filas y de manera ágil y accesible.

Para este trimestre se ofrecen más de 130 talleres en disciplinas como danza, teatro, música, fotografía y artes visuales. Las opciones incluyen también espacios formativos inclusivos, reafirmando el compromiso de la Secum con una cultura equitativa y cercana a todas las personas.