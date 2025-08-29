Reconocen a Juan José Manuel Velasco con la Presea Cardenal Alberto Suárez Inda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por su trayectoria de servicio y su contribución al fortalecimiento de los valores, la Red Juntos Por Michoacán entregó la Presea “Cardenal Alberto Suárez Inda” a Juan José Manuel Velasco y Arzac.

Durante el evento, realizado en la capital michoacana, la rectora de la UMSNH y presidenta de la Red, Yarabí Ávila González, felicitó al galardonado y reconoció también al cardenal Alberto Suárez Inda por haber sido el fundador de esta iniciativa, que desde hace 10 años trabaja en conjunto con diferentes sectores para construir un mejor Michoacán.

La ceremonia reunió a representantes de instituciones educativas, religiosas, sociales y civiles, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos desde diferentes ámbitos para promover los valores, el servicio comunitario y el compromiso social en la entidad.

En su intervención, Ávila González resaltó que la Red Juntos Por Michoacán ha mantenido durante una década un espacio de encuentro plural donde se han impulsado proyectos en beneficio de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

agm