¿Qué hacer esta semana en Morelia? Cultura, arte y espectáculos para todos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 9 al 12 de septiembre de 2025, Morelia se convierte en un epicentro cultural con una variada agenda de exposiciones, proyecciones de cine, presentaciones teatrales, conciertos y recorridos guiados en distintos espacios emblemáticos.

Entre las exposiciones disponibles destacan:

  • XXIV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, edición 2025
    Casa de la Cultura de Morelia – Sala Jesús Escalera y Efraín Vargas
    Vigente hasta octubre de 2025.

  • Certamen Sensacional, exposición de cerámica contemporánea de Amira Tame
    Casa Taller Alfredo Zalce
    Vigente hasta noviembre de 2025.

  • Mujeres, patria y libertad, pintura con técnica mixta y arte plumario de la Dra. Lilia Álvarez González
    Museo Casa Natal de Morelos – Hasta el 21 de septiembre de 2025.

  • Muestra de la vida y obra de José María Morelos y Pavón
    Permanente, con recorridos guiados.
    📞 Informes: (443) 312 27 93

  • Cristos y pintura de caballete de los siglos XVI al XIX
    Museo de Arte Colonial – Exposición permanente
    📞 Informes: (443) 312 70 56

  • Pieza del mes: “La carreta”, de Efraín Vargas
    Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) – Hasta el 30 de septiembre

  • Iteraciones del lenguaje, de Carmen Mendoza, y obra gráfica de Marco García
    MACAZ – Vigentes hasta el 9 de noviembre

  • Selección del Acervo MACAZ – Exposición permanente
    📞 Informes: (443) 312 54 04

  • Memorias bajo tierra, sobre rescates arqueológicos en Michoacán
    Centro Cultural Clavijero – Hasta octubre

  • NODO de Arte Contemporáneo, de José Pinto Mazal
    Clavijero – Hasta el 23 de noviembre

  • Arturo Estrada, cien años de vida. El artista de la luz y el color
    Clavijero – Vigente hasta febrero de 2026

  • Juchari, piezas de colección arqueológica del Museo del Estado
    Hasta el 27 de septiembre

  • Exposiciones permanentes en el Museo del Estado:
    “Botica de la Farmacia Miler” y “Cóncavo y Convexo. Rostros de Identidad”
    📞 Informes: (443) 304 57 72

Eventos destacados en Morelia:

  • 🎬 Martes 09: Proyección de cine Chronic
    Centro Cultural Clavijero, Sala 6 – 17:00 horas

  • 🎸 Miércoles 10: Concierto Noches de museo
    Conservatorio de las Rosas – 18:00 horas

  • 🎭 Miércoles 10: Obra de teatro Corre y se va corriendo. La lotería de la vida
    Teatro Melchor Ocampo – 19:00 horas

  • 🏆 Jueves 11: Ceremonia de premiación Palabras de Colibrí 2025
    Clavijero, Sala 6 – 17:30 horas

  • 🥁 Viernes 12: Concierto Tierra y Son
    Grupo femenino de percusiones – Clavijero, Sala 7 – 19:30 horas

Recorridos culturales:

  • Museo Casa Natal de Morelos, Museo de Arte Colonial y MACAZ
    De lunes a domingo, en horarios establecidos.

  • Palacio de Gobierno de Michoacán:
    Recorridos culturales jueves, viernes y sábado
    De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
    Incluyen los murales de Alfredo Zalce sobre independencia, historia de Morelia y el paisaje michoacano.

