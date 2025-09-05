¿Qué hacer esta semana en Morelia? Cultura, arte y espectáculos para todos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 9 al 12 de septiembre de 2025, Morelia se convierte en un epicentro cultural con una variada agenda de exposiciones, proyecciones de cine, presentaciones teatrales, conciertos y recorridos guiados en distintos espacios emblemáticos.
Entre las exposiciones disponibles destacan:
XXIV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, edición 2025
Casa de la Cultura de Morelia – Sala Jesús Escalera y Efraín Vargas
Vigente hasta octubre de 2025.
Certamen Sensacional, exposición de cerámica contemporánea de Amira Tame
Casa Taller Alfredo Zalce
Vigente hasta noviembre de 2025.
Mujeres, patria y libertad, pintura con técnica mixta y arte plumario de la Dra. Lilia Álvarez González
Museo Casa Natal de Morelos – Hasta el 21 de septiembre de 2025.
Muestra de la vida y obra de José María Morelos y Pavón
Permanente, con recorridos guiados.
📞 Informes: (443) 312 27 93
Cristos y pintura de caballete de los siglos XVI al XIX
Museo de Arte Colonial – Exposición permanente
📞 Informes: (443) 312 70 56
Pieza del mes: “La carreta”, de Efraín Vargas
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) – Hasta el 30 de septiembre
Iteraciones del lenguaje, de Carmen Mendoza, y obra gráfica de Marco García
MACAZ – Vigentes hasta el 9 de noviembre
Selección del Acervo MACAZ – Exposición permanente
📞 Informes: (443) 312 54 04
Memorias bajo tierra, sobre rescates arqueológicos en Michoacán
Centro Cultural Clavijero – Hasta octubre
NODO de Arte Contemporáneo, de José Pinto Mazal
Clavijero – Hasta el 23 de noviembre
Arturo Estrada, cien años de vida. El artista de la luz y el color
Clavijero – Vigente hasta febrero de 2026
Juchari, piezas de colección arqueológica del Museo del Estado
Hasta el 27 de septiembre
Exposiciones permanentes en el Museo del Estado:
“Botica de la Farmacia Miler” y “Cóncavo y Convexo. Rostros de Identidad”
📞 Informes: (443) 304 57 72
🎬 Martes 09: Proyección de cine Chronic
Centro Cultural Clavijero, Sala 6 – 17:00 horas
🎸 Miércoles 10: Concierto Noches de museo
Conservatorio de las Rosas – 18:00 horas
🎭 Miércoles 10: Obra de teatro Corre y se va corriendo. La lotería de la vida
Teatro Melchor Ocampo – 19:00 horas
🏆 Jueves 11: Ceremonia de premiación Palabras de Colibrí 2025
Clavijero, Sala 6 – 17:30 horas
🥁 Viernes 12: Concierto Tierra y Son
Grupo femenino de percusiones – Clavijero, Sala 7 – 19:30 horas
Museo Casa Natal de Morelos, Museo de Arte Colonial y MACAZ
De lunes a domingo, en horarios establecidos.
Palacio de Gobierno de Michoacán:
Recorridos culturales jueves, viernes y sábado
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Incluyen los murales de Alfredo Zalce sobre independencia, historia de Morelia y el paisaje michoacano.
