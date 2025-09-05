¿Qué hacer esta semana en Morelia? Cultura, arte y espectáculos para todos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 9 al 12 de septiembre de 2025, Morelia se convierte en un epicentro cultural con una variada agenda de exposiciones, proyecciones de cine, presentaciones teatrales, conciertos y recorridos guiados en distintos espacios emblemáticos.

Entre las exposiciones disponibles destacan:

XXIV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, edición 2025

Casa de la Cultura de Morelia – Sala Jesús Escalera y Efraín Vargas

Vigente hasta octubre de 2025.

Certamen Sensacional, exposición de cerámica contemporánea de Amira Tame

Casa Taller Alfredo Zalce

Vigente hasta noviembre de 2025.

Mujeres, patria y libertad, pintura con técnica mixta y arte plumario de la Dra. Lilia Álvarez González

Museo Casa Natal de Morelos – Hasta el 21 de septiembre de 2025.

Muestra de la vida y obra de José María Morelos y Pavón

Permanente, con recorridos guiados.

📞 Informes: (443) 312 27 93

Cristos y pintura de caballete de los siglos XVI al XIX

Museo de Arte Colonial – Exposición permanente

📞 Informes: (443) 312 70 56

Pieza del mes: “La carreta”, de Efraín Vargas

Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) – Hasta el 30 de septiembre

Iteraciones del lenguaje, de Carmen Mendoza, y obra gráfica de Marco García

MACAZ – Vigentes hasta el 9 de noviembre

Selección del Acervo MACAZ – Exposición permanente

📞 Informes: (443) 312 54 04

Memorias bajo tierra, sobre rescates arqueológicos en Michoacán

Centro Cultural Clavijero – Hasta octubre

NODO de Arte Contemporáneo, de José Pinto Mazal

Clavijero – Hasta el 23 de noviembre

Arturo Estrada, cien años de vida. El artista de la luz y el color

Clavijero – Vigente hasta febrero de 2026

Juchari, piezas de colección arqueológica del Museo del Estado

Hasta el 27 de septiembre