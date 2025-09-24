Proyectarán documental restaurado “¡A vuelo de Águila!”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la proyección del documental “¡A vuelo de Águila!”, de Adolfo Garnica (1963), recientemente restaurado. La cita es el jueves 25 de septiembre a las 17:00 horas en el Museo Casa Natal de Morelos con entrada gratuita. La función forma parte del programa permanente del cine-club del recinto.

La presentación contará con la participación de Ezequiel Reyes, fundador del Archivo Fílmico Reyes y coordinador de la restauración digital, quien dialogará con el público sobre el proceso de rescate y preservación de esta obra. El objetivo es acercar a las y los asistentes al valor de la memoria audiovisual y a la importancia de su conservación para las nuevas generaciones.

“¡A vuelo de Águila!” es un testimonio visual del México de los años sesenta, el cual muestra escenas cotidianas, tradiciones y expresiones culturales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual del país. La restauración se realizó en 2023 a partir de negativos de sonido y de una copia en 35 milímetros, con apoyo del programa Imcine-Focine Acervos 2025, mediante la convocatoria “Apoyo a la Conformación y Preservación de Acervos Cinematográficos”.

El director Adolfo Garnica, activo entre 1953 y 1979, destacó por sus cortometrajes documentales de gran calidad artística, reconocidos a nivel internacional. Obtuvo premios en el Festival de San Sebastián por “Viva la Tierra” (1959) y “Río Arriba” (1961), lo que lo consolidó como un referente del cine documental en su época, aunque su obra ha sido poco difundida en México.