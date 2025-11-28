Proponen usar el cine como arma para pacificar Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán surge una propuesta que mira a las pantallas de cine no como escapismo, sino como herramienta de transformación social. Miguel Ángel Marín, director del Festival Internacional de Cine Fantástico (Feratum), lanzó un llamado contundente: “el cine puede pacificar Michoacán”.
Durante una mesa de diálogo organizada por el gobierno federal, en la que participaron representantes de festivales y artistas locales, Marín propuso integrar el cine al sistema educativo básico y medio como parte del Plan Michoacano por la Paz y la Justicia, con la finalidad de sembrar alternativas desde la infancia.
El planteamiento contempla la creación de ciclos de cine y muestras permanentes durante el año, con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes, alejándolos de entornos violentos. “No hablo sólo de películas de género, sino de todos”, añadió.
Marín también pidió aumentar el presupuesto destinado a festivales, particularmente al cine, que actualmente comparte fondos con eventos musicales o gastronómicos en el programa Profest.
RPO