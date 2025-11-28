Proponen usar el cine como arma para pacificar Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán surge una propuesta que mira a las pantallas de cine no como escapismo, sino como herramienta de transformación social. Miguel Ángel Marín, director del Festival Internacional de Cine Fantástico (Feratum), lanzó un llamado contundente: “el cine puede pacificar Michoacán”.

Durante una mesa de diálogo organizada por el gobierno federal, en la que participaron representantes de festivales y artistas locales, Marín propuso integrar el cine al sistema educativo básico y medio como parte del Plan Michoacano por la Paz y la Justicia, con la finalidad de sembrar alternativas desde la infancia.