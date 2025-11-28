Cultura

Proponen usar el cine como arma para pacificar Michoacán

Director de Feratum plantea programa educativo con cine para combatir violencia
Pide mayor apoyo económico estatal y federal para festivales cinematográficos
Pide mayor apoyo económico estatal y federal para festivales cinematográficosESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán surge una propuesta que mira a las pantallas de cine no como escapismo, sino como herramienta de transformación social. Miguel Ángel Marín, director del Festival Internacional de Cine Fantástico (Feratum), lanzó un llamado contundente: “el cine puede pacificar Michoacán”.

Durante una mesa de diálogo organizada por el gobierno federal, en la que participaron representantes de festivales y artistas locales, Marín propuso integrar el cine al sistema educativo básico y medio como parte del Plan Michoacano por la Paz y la Justicia, con la finalidad de sembrar alternativas desde la infancia.

“Es importante la formación de públicos desde la educación primaria y secundaria, el fomentar la apreciación cinematográfica […] el cine inspira, la cultura en general y si no se hace nada, los resultados ahí están”
expresó Marín ante autoridades de la Secretaría de Cultura federal y estatal, así como representantes del programa Profest

El planteamiento contempla la creación de ciclos de cine y muestras permanentes durante el año, con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes, alejándolos de entornos violentos. “No hablo sólo de películas de género, sino de todos”, añadió.

Marín también pidió aumentar el presupuesto destinado a festivales, particularmente al cine, que actualmente comparte fondos con eventos musicales o gastronómicos en el programa Profest.

Feratum, cuya última edición se celebró en Pátzcuaro, ha demostrado el potencial de esta estrategia. En sus funciones participaron estudiantes que no sólo asistieron a proyecciones, sino que conversaron con cineastas y actores, generando vínculos que van más allá de la pantalla.
Te puede interesar:
Llevará CEDH cine a las infancias y adolescencias para que conozcan sus derechos
Pide mayor apoyo económico estatal y federal para festivales cinematográficos

RPO

Cine
Pacificación

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com