¿Por qué se celebra a San Judas Tadeo el 28 de octubre? Aquí te contamos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sonido de los cohetes irrumpió en el cielo nocturno de Morelia desde la tarde-noche del 27 y durante las primeras horas del 28 de octubre. No se trata de una fecha cualquiera. Es el inicio de una de las celebraciones más esperadas por miles de fieles que rinden homenaje a San Judas Tadeo, el apóstol de las causas difíciles, conocido popularmente como "San Juditas".

La devoción a este santo ha crecido de forma notable en las últimas décadas. Su imagen está presente en prácticamente todos los templos de la capital michoacana y su culto es especialmente fuerte entre comerciantes, jóvenes y personas que enfrentan momentos complicados. En esta fecha, las iglesias se llenan de veladoras, flores e imágenes que crean un ambiente de fervor colectivo.

San Judas Tadeo no está solo en esta conmemoración. Cada 28 de octubre la Iglesia católica recuerda también a San Simón el Cananeo, su compañero en la predicación del Evangelio. Según la tradición cristiana, ambos fueron martirizados en Persia al negarse a adorar a dioses paganos.