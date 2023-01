Películas de MyFrenchFilmFestival 2023 estarán gratis en el sitio del FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por octavo año consecutivo, parte de la programación del festival de cine en línea organizado por UniFrance, MyFrenchFilmFestival, estará disponible en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). En su 13ª edición, My French Film Festival estará de regreso con 29 nuevos títulos del 13 de enero al 13 de febrero de 2023.

Entre las personalidades que integran el jurado encargado de otorgar el premio de 15.000 € están:

Albert Serra

Director y productor de cine español considerado una de las figuras más originales y extravagantes del panorama artístico internacional. Galardonado con varios de los premios más importantes de los festivales de mayor prestigio del mundo del cine, se ha convertido en un referente capital del cine de autor.

Chie Hayakawa

Nacida en Tokio, Hayakawa estudió fotografía en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York. Sus cortometrajes Identify This Girl (2000) y Photography of Zero (2003) fueron incluidos en la exhibición en SVA Gallery en NY. Lo que estás sosteniendo no es una manzana (2000) y Vajra/Vajra (2001) fueron seleccionadas en el Festival Internacional de Cine y Tecnología durante dos años consecutivos y exhibidas en Los Ángeles, Londres y Toronto.

Emily Atef

Trabajó como actriz en la escena teatral londinense, y estudió dirección cinematográfica en la prestigiosa Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin. En 2005 presentó su primer largometraje Molly's Way, el cual recibió un premio de avance en el Festival de cine de Munich al mejor guion y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata, así como varios otros premios. Su segundo largometraje, The Stranger in Me (2008), que trata sobre una joven madre que sufre depresión posparto, también recibió varios premios y se proyectó en la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cine de Cannes. Los siguientes años dirigió varias películas para televisión, además de escribir y dirigir el largometraje 3 Days in Quiberon (2018), que tuvo su estreno mundial en la sección de competencia del 68° Festival Internacional de Cine de Berlín. Su nuevo filme, More Than Ever (2022) se presenta en la Sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes.

Juho Kuosmanen

Director de cine y guionista finlandés. Se graduó de la Escuela de Artes, Diseño y Arquitectura de la Universidad Aalto en 2014. Su película de graduación, The Painting Sellers (2010) fue nominada a cinco premios de la Academia de Cine Finlandés.

Sergei Loznitsa

Director de cine y escritor ucraniano conocido por sus documentales y sus películas dramáticas.