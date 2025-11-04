Cultura

Osidem revive a Puccini y Rossini bajo la batuta de Miyaki

El reconocido pianista mexicano acompañará a la orquesta el 7 de noviembre
El concierto se llevará a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) continúa con su Temporada de Otoño 2025, y la siguiente presentación se realizará bajo la batuta del director invitado Alejandro Miyaki y con la participación del trombonista César Salas como solista, quienes ofrecerán un programa integrado por obras de Rossini, Ferdinand David y Puccini.

El concierto se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo. La orquesta será dirigida en esta ocasión por Alejandro Miyaki, reconocido director y pianista mexicano originario de Saltillo, Coahuila, quien aportará su enérgico y refinado estilo, avalado por sus presentaciones en escenarios de México, Estados Unidos, España, Chile, Cuba y Ecuador.

El programa de la velada incluirá la obertura Italiana en Argel, de Gioachino Rossini; el Concertino para trombón y orquesta, de Ferdinand David; así como tres piezas de Giacomo Puccini: el Preludio Sinfónico, el Intermezzo de Manon Lescaut y el Capriccio Sinfónico, que darán cuenta de la riqueza melódica y expresiva del repertorio sinfónico europeo del siglo XIX.

El solista invitado, César Salas, forma parte de la sección de trombones de la Osidem, donde se desempeña como maestro principal. Con una trayectoria de más de una década, ha participado en diversos conciertos como solista, destacándose por su versatilidad y dominio técnico en el instrumento.

A lo largo de sus 64 años de existencia, la Osidem se ha consolidado como la agrupación musical más importante del estado, caracterizada por su apertura a nuevos talentos y su colaboración con destacados directores invitados.

La entrada al concierto tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos. Los boletos estarán disponibles a partir de hoy en las oficinas de la Osidem, ubicadas al interior del Teatro Melchor Ocampo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

