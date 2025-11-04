Osidem revive a Puccini y Rossini bajo la batuta de Miyaki

El programa de la velada incluirá la obertura Italiana en Argel, de Gioachino Rossini; el Concertino para trombón y orquesta, de Ferdinand David; así como tres piezas de Giacomo Puccini: el Preludio Sinfónico, el Intermezzo de Manon Lescaut y el Capriccio Sinfónico, que darán cuenta de la riqueza melódica y expresiva del repertorio sinfónico europeo del siglo XIX.

El solista invitado, César Salas, forma parte de la sección de trombones de la Osidem, donde se desempeña como maestro principal. Con una trayectoria de más de una década, ha participado en diversos conciertos como solista, destacándose por su versatilidad y dominio técnico en el instrumento.

A lo largo de sus 64 años de existencia, la Osidem se ha consolidado como la agrupación musical más importante del estado, caracterizada por su apertura a nuevos talentos y su colaboración con destacados directores invitados.