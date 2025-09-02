Osidem abre temporada con homenaje a compositores mexicanos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) está de regreso y abre su temporada de otoño 2025 con un concierto inaugural que promete una experiencia inolvidable para el público amante de la música clásica.
La función se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre, en punto de las 19:30 horas, en el emblemático Teatro Melchor Ocampo. El evento forma parte del 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y del 13º Festival Artístico de Otoño del Centro Cultural Roberto Cantoral.
El programa estará dirigido por el maestro Enrique Arturo Diemecke, e incluirá piezas de destacados compositores como Bernal Jiménez, Gerardo Cárdenas, D. Paredes y el propio Diemecke, con obras como Die-Sir-E, Ángelus, La montaña de las muchachas y Los cuatro convidados.
Los boletos tendrán un costo accesible de 50 pesos y estarán disponibles desde el 2 de septiembre, en las oficinas del teatro, con horario de atención de 09:00 a 18:00 horas. Este evento representa una oportunidad única para disfrutar del talento de la OSIDEM y rendir homenaje a los creadores que han dado forma a la música mexicana.
