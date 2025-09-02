Osidem abre temporada con homenaje a compositores mexicanos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) está de regreso y abre su temporada de otoño 2025 con un concierto inaugural que promete una experiencia inolvidable para el público amante de la música clásica.

La función se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre, en punto de las 19:30 horas, en el emblemático Teatro Melchor Ocampo. El evento forma parte del 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y del 13º Festival Artístico de Otoño del Centro Cultural Roberto Cantoral.