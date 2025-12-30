Cultura

Museo Nacional de Antropología sube precios; domingo gratis solo para mexicanos

A partir del 1 de enero de 2026, el Museo Nacional de Antropología ajusta sus tarifas
Mantienen los domingos de entrada gratuita únicamente para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México
Mantienen los domingos de entrada gratuita únicamente para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de América Latina y guardián de la memoria histórica de México, iniciará el 2026 con un ajuste significativo en el precio de su boleto de entrada, una medida que redefine el acceso al patrimonio cultural y marca una clara diferencia entre visitantes nacionales y turistas extranjeros.

A partir del 1 de enero de 2026, el costo del acceso general para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México pasará de 95 a 105 pesos, mientras que los turistas extranjeros no residentes deberán pagar 210 pesos, el doble de la tarifa nacional.

Domingo: entrada gratuita únicamente para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México

Los visitantes extranjeros no podrán ingresar gratuitamente los domingos, un beneficio que por décadas simbolizó la apertura cultural del país y que ahora quedará reservado exclusivamente para ciudadanos mexicanos y extranjeros con residencia legal en territorio nacional.

¿Quiénes seguirán entrando gratis cualquier día de la semana?

El museo mantendrá su política de acceso gratuito para sectores históricamente protegidos, siempre y cuando presenten identificación o credencial vigente:

  • Personas mayores de 60 años con credencial INAPAM

  • Menores de 13 años

  • Personas con discapacidad

  • Profesores y estudiantes con credencial vigente

Mantienen los domingos de entrada gratuita únicamente para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México

