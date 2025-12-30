Museo Nacional de Antropología sube precios; domingo gratis solo para mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de América Latina y guardián de la memoria histórica de México, iniciará el 2026 con un ajuste significativo en el precio de su boleto de entrada, una medida que redefine el acceso al patrimonio cultural y marca una clara diferencia entre visitantes nacionales y turistas extranjeros.

A partir del 1 de enero de 2026, el costo del acceso general para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en México pasará de 95 a 105 pesos, mientras que los turistas extranjeros no residentes deberán pagar 210 pesos, el doble de la tarifa nacional.