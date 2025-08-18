Muestra Estatal de Teatro llega a Morelia y Uruapan con funciones gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la obra “Corre y se va corriendo. La lotería de la vida”, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia comenzó la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025, que se realizará del 18 al 22 de agosto con entrada gratuita. El evento fue inaugurado oficialmente en Uruapan, la otra sede de esta muestra.
Como parte del programa en la capital michoacana, en el Teatro Ocampo también se presentarán las obras “Gravedad Cero” y “Arrullos para Benjamín, de Hasam Díaz”, los días 20 y 21 de agosto, respectivamente, ambas a las 19:00 horas.
En el caso de la ciudad de Uruapan, el Centro Cultural Fábrica de San Pedro albergó la obra inaugural “Todo sobre las orquestas. Falso documental con títeres y sombras”. Asimismo, el 19 de agosto se presentará “Para una infancia rota”, unipersonal de Nina Cortés, a partir de las 17:30 horas en el Centro Integral de Iniciación Artística. El 20 de agosto, la obra “Tobogán” se presentará a la misma hora en la Casa de la Cultura de Uruapan.
De forma paralela, del 18 al 22 de agosto, en el Centro Cultural Clavijero se impartirá el taller gratuito “Actuación a partir de la máscara de carácter”.
