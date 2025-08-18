Muestra Estatal de Teatro llega a Morelia y Uruapan con funciones gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la obra “Corre y se va corriendo. La lotería de la vida”, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia comenzó la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025, que se realizará del 18 al 22 de agosto con entrada gratuita. El evento fue inaugurado oficialmente en Uruapan, la otra sede de esta muestra.

Como parte del programa en la capital michoacana, en el Teatro Ocampo también se presentarán las obras “Gravedad Cero” y “Arrullos para Benjamín, de Hasam Díaz”, los días 20 y 21 de agosto, respectivamente, ambas a las 19:00 horas.