Morelia y Pátzcuaro se preparan para vivir el Festival Tragaluz 2025: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la segunda edición del Festival Tragaluz, que bajo el título “Entre Mundos” se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Centro Cultural Clavijero de Morelia y en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Este encuentro se ha consolidado como un laboratorio nacional de creación, diálogo y expresión a través de la fotografía y la imagen.

En representación de la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, el director de Producción Artística y Desarrollo Cultural, Luis Gabino Alzati Ruiz, destacó que “es muy importante para la Secretaría refrendar esta alianza con el festival, por el enorme trabajo de gestión que representa y por lo que implica su realización. Celebramos y apoyamos estas iniciativas que se gestan en Michoacán, porque cuando llega la cultura a un entorno, las cosas se transforman”.

Por su parte, Jesús Cornejo, director general del Festival Tragaluz, expresó su entusiasmo por este segundo año del proyecto: “lo que se presentará es fruto del esfuerzo de muchas personas involucradas en el arte, que han trabajado para fortalecer esta propuesta. El concepto Entre Mundos busca que, a través de la fotografía, nos observemos como sociedad y generemos diálogos sobre quiénes somos y lo que queremos construir en torno a los grandes temas de la vida”.

Mariol Arias, asesora del festival, recordó que en su primera edición se contó con cinco exposiciones, 12 artistas, talleres, conversatorios y más de dos mil asistentes. Además, el festival desarrolla actividades durante todo el año, como los talleres de fotografía para niñas y niños realizados en julio, así como el taller de fotografía de teatro en el Centro Cultural Clavijero. Agregó que, en esta edición, también se contará con actividades en la calle Nigromante de Morelia.