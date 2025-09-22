Morelia vibrará con música clásica: clausura del Festival de Guitarra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 26 de septiembre, la música se apoderará del escenario del Teatro Melchor Ocampo con el concierto de clausura del Festival Internacional de Guitarra de Morelia, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem).
El evento marca el cierre de la edición número XXXV del festival, considerado uno de los más importantes en su tipo a nivel nacional, y que durante varios días reunió a destacados guitarristas y músicos clásicos de diversas partes del país.
Bajo la dirección del maestro Juan Tracán Franco como director invitado, y con la participación especial del solista Daniel Salceda, el programa incluirá obras de José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce, González Moya y un clásico de Juventino Rosas.
La cita es a las 19:30 horas, con una cuota de recuperación de 50 pesos, lo que permite el acceso amplio del público a una de las agrupaciones más emblemáticas del estado.
El concierto es parte de la Temporada de Otoño 2025 de la Orquesta, bajo la dirección artística del maestro Enrique Arturo Diemecke, y será una oportunidad para disfrutar de música de calidad mundial en el corazón de Morelia, reconocida por su riqueza cultural y tradición musical.
agm