¿Te interesan los estudios culturales sobre la muerte? Este congreso en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia será sede del Primer Congreso Internacional de Estudios sobre la Muerte, un encuentro académico que busca reflexionar sobre las múltiples representaciones de la muerte en la historia, el arte y la cultura.

El evento se llevará a cabo los días tres, cuatro y cinco de noviembre de 2025, en el Centro INAH Michoacán, ubicado en el histórico Palacio Federal (a un costado del Templo de Las Monjas), en el centro histórico de Morelia.

Este congreso es resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Michoacán; el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la Secretaría de Cultura del Estado; y el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina de la Universidad Jaume I de Castellón, en España.

El objetivo es aprovechar el patrimonio cultural y simbólico que Michoacán posee en torno a la muerte, para generar un espacio académico y multidisciplinario de análisis, diálogo y divulgación.

Los ejes temáticos incluyen los rituales funerarios, la muerte en la prensa, el discurso de evangelización, la literatura, las honras fúnebres y la muerte en el arte, entre otros.

Como resultado, se espera la creación de una obra colaborativa que reúna las investigaciones y reflexiones presentadas durante el congreso.

PROGRAMA: