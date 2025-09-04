Cultura

Morelia será sede del Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan 2025”

Se llevará a cabo los días: sábado 6 y domingo 7 de septiembre en distintos puntos del centro histórico de Morelia
El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de Morelia
El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de MoreliaFB: Tuna Del Distrito Universitario De Michoacán
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Tuna del Distrito Universitario de Michoacán, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Morelia y la Mtra. Melissa González Torres, madrina de honor del Certamen. Invitan cordialmente a medios de comunicación y al público en general, a disfrutar del Certamen Internacional de Tunas “Civdad de Mechuacan 2025”, que se llevará a cabo los días: sábado 6 y domingo 7 de septiembre en distintos puntos del centro histórico de Morelia.

El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de Morelia, ofreciendo al público una muestra vibrante de música tradicional, cultura universitaria y alegría para habitantes y visitantes de nuestra ciudad.

Programa de actividades:

Sábado 6 de septiembre

  • 17:00 hrs – Callejoneada en la Cerrada de San Agustín

o Recorrido desde la Cerrada de San Agustín, hasta el Kiosco de la Plaza de Armas.

o Acceso gratuito.

  • 17:30 hrs – Serenata en la Plaza de Armas

o Kiosco de la Plaza de Armas.

o Presentaciones musicales de las tunas participantes en formato de serenata.

o Acceso gratuito.

Domingo 7 de septiembre

  • 16:00 hrs – Concierto de Gala

o Teatro Mariano Matamoros.

o Gran concierto con la participación de todas las tunas invitadas.

o Cooperación: $100.00 MXN.

o Boletos disponibles en línea a través de la plataforma Red Access.

Este certamen es una excelente oportunidad para disfrutar de una expresión cultural única, estrechar lazos entre comunidades y celebrar la música tradicional universitaria en un entorno histórico y emblemático como lo es el centro de Morelia.

Te puede interesar:
¡Celebra el mes patrio con grandes descuentos en Casart! Hasta 15% en todas las artesanías
El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de Morelia

RPO

tunas
grid
Ciudad de Mechuacan

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com