Morelia será sede del Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan 2025”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Tuna del Distrito Universitario de Michoacán, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Morelia y la Mtra. Melissa González Torres, madrina de honor del Certamen. Invitan cordialmente a medios de comunicación y al público en general, a disfrutar del Certamen Internacional de Tunas “Civdad de Mechuacan 2025”, que se llevará a cabo los días: sábado 6 y domingo 7 de septiembre en distintos puntos del centro histórico de Morelia.

El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de Morelia, ofreciendo al público una muestra vibrante de música tradicional, cultura universitaria y alegría para habitantes y visitantes de nuestra ciudad.