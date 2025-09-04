Morelia será sede del Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan 2025”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Tuna del Distrito Universitario de Michoacán, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Morelia y la Mtra. Melissa González Torres, madrina de honor del Certamen. Invitan cordialmente a medios de comunicación y al público en general, a disfrutar del Certamen Internacional de Tunas “Civdad de Mechuacan 2025”, que se llevará a cabo los días: sábado 6 y domingo 7 de septiembre en distintos puntos del centro histórico de Morelia.
El evento contará con la participación de tunas provenientes de España, Chile, Puerto Rico, Ciudad de México y diversas agrupaciones locales de Morelia, ofreciendo al público una muestra vibrante de música tradicional, cultura universitaria y alegría para habitantes y visitantes de nuestra ciudad.
Sábado 6 de septiembre
17:00 hrs – Callejoneada en la Cerrada de San Agustín
o Recorrido desde la Cerrada de San Agustín, hasta el Kiosco de la Plaza de Armas.
o Acceso gratuito.
17:30 hrs – Serenata en la Plaza de Armas
o Kiosco de la Plaza de Armas.
o Presentaciones musicales de las tunas participantes en formato de serenata.
o Acceso gratuito.
Domingo 7 de septiembre
16:00 hrs – Concierto de Gala
o Teatro Mariano Matamoros.
o Gran concierto con la participación de todas las tunas invitadas.
o Cooperación: $100.00 MXN.
o Boletos disponibles en línea a través de la plataforma Red Access.
RPO