Morelia se llena de cultura: talleres, cine, conciertos y más, esta semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la semana del 1 al 7 de septiembre, espacios culturales de Morelia y diversos municipios del estado ofrecen una variada cartelera que incluye proyecciones de cine, exposiciones, conciertos, talleres tradicionales y conversatorios.
Actividades destacadas en Morelia:
Concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, viernes 5 en el Teatro Melchor Ocampo, conmemorando los 80 años de la SACM.
Exposición de cerámica contemporánea “Certamen Sensacional” de Amira Tame, en la Casa Taller Alfredo Zalce.
Cine-Club y proyecciones en el Museo Casa Natal de Morelos y Centro Cultural Clavijero.
Conversatorios y talleres en el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, con temas como impunidad histórica y chocolatería artesanal.
Presentación del libro “Latidos y pétalos” de Yoloxóchitl Piñón Flores en la Casa de la Cultura.
Exposiciones como Memorias bajo tierra, NODO, y Cien años de vida de Arturo Estrada continúan abiertas al público.
Pátzcuaro: Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios y talleres de medicina tradicional en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.
Zamora: Instalación multimedia Turgencia y violencia de Vika Bague y proyección del documental Mi mundo robado en el Centro Regional de las Artes.
Apatzingán: Taller musical Esa niña que canta y toca bonito, enfocado en el empoderamiento de niñas de Tierra Caliente.
Cherán y Cuanajo: Talleres tradicionales de bordado relindo y telar de cintura, preservando técnicas ancestrales.
Además de los eventos semanales, las y los visitantes pueden disfrutar de muestras permanentes o de largo aliento en museos de Morelia, como Cristos y pintura de caballete en el Museo de Arte Colonial, Juchari en el Museo del Estado y la exposición Iteraciones del lenguaje en el MACAZ.
rmr