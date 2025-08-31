Morelia se llena de cultura: talleres, cine, conciertos y más, esta semana

Cultura viva en municipios:

Pátzcuaro: Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios y talleres de medicina tradicional en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita.

Zamora: Instalación multimedia Turgencia y violencia de Vika Bague y proyección del documental Mi mundo robado en el Centro Regional de las Artes.

Apatzingán: Taller musical Esa niña que canta y toca bonito, enfocado en el empoderamiento de niñas de Tierra Caliente.

Cherán y Cuanajo: Talleres tradicionales de bordado relindo y telar de cintura, preservando técnicas ancestrales.

Exposiciones con permanencia

Además de los eventos semanales, las y los visitantes pueden disfrutar de muestras permanentes o de largo aliento en museos de Morelia, como Cristos y pintura de caballete en el Museo de Arte Colonial, Juchari en el Museo del Estado y la exposición Iteraciones del lenguaje en el MACAZ.

rmr