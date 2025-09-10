Morelia revive a Morelos con obra histórica en su casa natal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las actividades por el 60 aniversario de la Casa Natal de Morelos, se presentará la obra de teatro “El legado del Sur”, una puesta en escena que revive las campañas del Generalísimo José María Morelos y Pavón hasta sus últimos días.

La función será el próximo 12 de septiembre a las 18:00 horas en el Museo Casa Natal de Morelos, ubicado en el centro histórico de Morelia, y la entrada será libre. Esta actividad es parte de la estrategia cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán para promover la historia, el patrimonio y la identidad local a través de las artes escénicas.

La puesta en escena corre a cargo de la compañía Teatro Histórico Manuel Muñiz, especializada en contenidos de divulgación histórica nacional, y estará abierta a todo público, con énfasis en invitar a nuevas generaciones a acercarse a figuras clave de la historia de México como Morelos.

La Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia cultural como parte del programa #MichoacánCulturaViva, y reiteró que se trata de una actividad gratuita, pensada para fortalecer el vínculo entre los espacios museísticos y la comunidad.

agm