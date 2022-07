Michoacán: Tzitzio, listo para una semana de campamento cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo está listo para el campamento musical para Guachit@s en su edición número 18, que se llevará a cabo del 30 de julio al 6 de agosto, en el Centro Cultural Los Ciruelos, ubicado en el Astillero de Copuyo, municipio de Tzitzio, informó Elizabeth Avendaño, integrante de Música y Baile Tradicional A.C.

Dicho campamento no tendrá costo para los habitantes de la zona, ya que se busca obtener el mayor alcance posible y no dejar fuera a personas que debido a su situación económica no pueden realizar el pago de un evento de esta naturaleza.

La organización detalló que el nombre de Guachit@s deriva de que el público principal son niños y se suele usar esta expresión popular para dirigirse a este sector de la población.