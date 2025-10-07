Michoacán honra a sus escritoras con lecturas comunitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para conmemorar el Día Mundial de las Escritoras, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) realizará, durante el mes de octubre, una serie de lecturas comunitarias en diversos municipios del estado.

La obra con la que se trabajará es “¡Lotería, cuarto creciente!”, de Margarita Vázquez Díaz, primera mujer en recibir el Premio Estatal de las Artes Eréndira en la disciplina de Literatura. El libro, un poema en prosa, convoca a recordar la infancia desde la memoria y la imaginación.

La programación es impulsada por la Secum, en coordinación con Editorial Cuarta República y con el acompañamiento de mediadoras y mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura.

Las sesiones se llevarán a cabo en bibliotecas, escuelas, cafés, centros culturales y comunitarios de Morelia, Zamora, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Panindícuaro y Huetamo, entre otros. Cada encuentro será guiado por clubes y salas de lectura locales.

El calendario incluye actividades hasta el 30 de octubre en sedes como el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, el bosque “Lázaro Cárdenas”, planteles de educación básica y media superior, así como centros de reinserción social.

La participación es gratuita, con cupo limitado y registro previo. A las personas inscritas se les entregará, sin costo, un ejemplar de la obra. Pueden consultar el programa completo y las sedes en: