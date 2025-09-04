Michoacán en Cine arranca su 1ª edición en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una programación que incluye ficción, documental y animación, este fin de semana se realiza la 1ª edición del Festival Michoacano de Cine Independiente “Michoacán en Cine – Séptimo Arte Diletante”, una nueva propuesta cultural para dar visibilidad al talento audiovisual emergente en el estado.

El festival arranca este viernes 5 de septiembre con una ceremonia inaugural en la Casa Natal de Morelos, sede que funcionará como sala de proyección durante los dos días del evento, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. La entrada es completamente libre.

La cartelera de proyecciones está dividida en cuatro bloques y contempla la exhibición de 33 producciones, entre cortometrajes y documentales, agrupados temáticamente. Al final de cada bloque, se realiza un conversatorio con Fernando Guzmán, facilitador del encuentro con el público.

Algunas de las obras que se podrán ver son:

Las huellas que vamos dejando (documental)

Declive, Monstruo, Andrea, Te encontré, Ausencia y Amor vida y revolución (cortometrajes)

El origen de la lluvia y La Loma (documentales)

Además de ser un espacio de exhibición, Michoacán en Cine busca abrir un diálogo entre creadores, estudiantes y públicos diversos, con un enfoque regional y accesible. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Michoacán en colaboración con colectivos y promotores independientes.

agm