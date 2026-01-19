Michoacán: el alma histórica, cultural y natural de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el corazón de México, Michoacán no es solo un estado; es un legado vivo que ha dado héroes, tradiciones y maravillas naturales. José María Morelos, Alfonso García Robles, Ignacio López Rayón, Agustín de Iturbide y Lázaro Cárdenas son algunos de los ilustres michoacanos que han marcado la historia del país y del mundo.

Aquí se redactó la Primera Constitución de México, conocida como Constitución de Apatzingán, y surgieron instituciones históricas como el primer Tribunal de Justicia de México en Ario de Rosales. La creatividad y el arte también brotan de Michoacán: Antonio Gómez Rodríguez diseñó su escudo; en cuanto a las expresiones artísticas la música de pirekua y las guitarras de Paracho son patrimonio cultural de la humanidad.

El estado es hogar del Paricutín, el volcán más joven del mundo, y del ajolote de Pátzcuaro, un ícono de la biodiversidad. Sus tradiciones, como el Día de Muertos, los voladores de San Pedro Tarímbaro y la danza de los viejitos, son reconocidas internacionalmente. La gastronomía michoacana, con corundas, uchepos, morisqueta, carnitas y gazpachos, también fue declarada patrimonio intangible de la humanidad.

Michoacán es líder en la producción agrícola de aguacate, zarzamora y guayaba; posee puertos estratégicos, industrias importantes como Arcelor Nital y Cinépolis, y mantiene vivas sus raíces indígenas. Sus pueblos mágicos, catedrales y lagos hacen de este estado un verdadero corazón de México, donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan en cada rincón.

Más que un lugar, Michoacán es el alma de México, un estado que vive en sus héroes, su tierra, su arte y su gente amable y orgullosa de sus raíces.