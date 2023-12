María Guadalupe, la michoacana que pinta paisajes con la boca

Tras experimentar varias técnicas, confiesa que su soporte favorito es el bastidor y la tela, aunque en esta última le es un poco más difícil debido al movimiento. “Le pido a mi mamá que me ponga el pincel en la boca y empiezo a pintar”, comparte.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad recuerda con cariño la labor de quien la impulsó en su arte. “Fui a una escuela especial, ahí me enseñó mi maestra, ella fue la que me inspiró a pintar porque yo veía que todos hacían algo y yo no, como no puedo con mis manos, no podía hacer nada, ella fue la que me dijo ¡Claro que sí puedes!”.

Además, dice sentirse muy contenta de ser ejemplo de persistencia entre su comunidad y hace un llamado a las personas que tienen alguna discapacidad a descubrir su pasión y lanzarse a la aventura de realizarla a su modo. “Nada es imposible porque si uno nunca lo intenta, nunca te darás cuenta de lo que eres capaz de hacer”.