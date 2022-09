Malasia, Irán, Austria y más, parte del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez“

La inauguración del festival será el 11 de noviembre en el Teatro Matamoros de Morelia a las 20:30 horas y correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en compañía de Kuala Lumpur City Opera de Malasia.

Para el 12 de noviembre, la Calzada de Fray Antonio de San Miguel se engalanará con los Tapetes Florales de Patamban y los gaiteros escoceses (Batallón de San Patricio) en punto de las 11:00 horas.

También vendrá el artista estadounidense Barry I. White, quien brindará un concierto de espectáculo en la Plaza Valladolid, quien cantará los éxitos más emblemáticos de su padre, como: “I’ll Do For You Anything You Want Me Too”, “Can’t Get Enough Of Your Love Baby” y “Never Gonna Give You Up, por mencionar algunos.

FMM se expande por Michoacán y México en la 34 edición

Con la finalidad de potencializar unos de los Festivales de Música más importantes de México, en este 2022 se consiguió que 13 municipios de Michoacán sean parte de 19 de los 45 conciertos anunciados, y las sedes son: Uruapan y Zamora con tres conciertos, Sahuayo y Apatzingán con dos, y Pátzcuaro, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Jiquilpan, Los Reyes, Maravatío, Zinapécuaro y Tlalpujahua con un concierto.

Y es que, no sólo habrá conciertos en Michoacán, en esta edición se suman los Estados de Guadalajara, CDMX, Querétaro, Culiacán y Zacatecas en donde el distintivo del FFM recorrerá los sentidos de las y los mexicanos.

AC