¡Lotería, canto y folclor! Así será la Tardeada Moreliana en el Museo del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Música, canto, antojitos y tradición se reunirán este sábado 30 de septiembre en la Tardeada Moreliana, un evento cultural que se llevará a cabo en el Museo del Estado de Michoacán, en pleno corazón del Centro Histórico.

🎭 Programa cultural

La jornada tendrá lugar de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Patio de la Magnolia, con una cartelera que combina actividades gastronómicas, artísticas y recreativas para toda la familia.

Programa completo:

2:00 p.m. | Inicio de venta de comida

3:00 p.m. | Dueto vocal “La Romería”

3:40 p.m. | Canto por Tania Sabaut

4:10 p.m. | Concurso de karaoke

5:30 p.m. | Baile de salón y muestra de folclor

6:30 p.m. | Intervención musical especial

Además, entre cada intervención se realizará un juego de lotería mexicana, promoviendo la convivencia con elementos de identidad tradicional.