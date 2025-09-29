¡Lotería, canto y folclor! Así será la Tardeada Moreliana en el Museo del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Música, canto, antojitos y tradición se reunirán este sábado 30 de septiembre en la Tardeada Moreliana, un evento cultural que se llevará a cabo en el Museo del Estado de Michoacán, en pleno corazón del Centro Histórico.
La jornada tendrá lugar de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Patio de la Magnolia, con una cartelera que combina actividades gastronómicas, artísticas y recreativas para toda la familia.
Programa completo:
2:00 p.m. | Inicio de venta de comida
3:00 p.m. | Dueto vocal “La Romería”
3:40 p.m. | Canto por Tania Sabaut
4:10 p.m. | Concurso de karaoke
5:30 p.m. | Baile de salón y muestra de folclor
6:30 p.m. | Intervención musical especial
Además, entre cada intervención se realizará un juego de lotería mexicana, promoviendo la convivencia con elementos de identidad tradicional.
La venta de alimentos estará disponible desde el inicio del evento, permitiendo a los asistentes disfrutar de antojitos morelianos mientras se desarrollan las presentaciones.
