¡Llega el Xantolo a Michoacán! Tradición huasteca se une a la Noche de Ánimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, la celebración del Xantolo, una tradición ancestral de la Huasteca Potosina, llegará a Michoacán para formar parte de las festividades de la Noche de Ánimas.

Gracias a una colaboración entre la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y su homóloga de San Luis Potosí (Secult), esta colorida tradición se compartirá con el público michoacano a través de música, danza, comparsas y altares.

🕯️ El Xantolo es una forma muy especial de honrar a los difuntos, con rituales llenos de simbolismo que incluyen huehues (personajes tradicionales), trajes típicos, comparsas y tríos huastecos. Ahora, esta celebración se unirá a los rituales purépechas para enriquecer la experiencia del Día de Muertos en el estado.

📅 Actividades destacadas en Michoacán:

15 de octubre, en Morelia :

📸 Inauguración de la exposición fotográfica “La festividad del Xantolo” .

18 de octubre, en Morelia :

🗣️ Conversatorio,

🚶 Caminata interactiva por el Centro Histórico,

🕯️ Altar monumental,

🕺 Presentación de comparsas potosinas y agrupaciones purépechas .

19 de octubre, en Pátzcuaro:

🔥 Ritual de apertura,

🎶 Conciertos con tríos huastecos,

💃 Danzas y música tradicional.

🎟️ Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.