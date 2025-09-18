Cultura

¡Llega el Xantolo a Michoacán! Tradición huasteca se une a la Noche de Ánimas

Por primera vez, la tradición del Xantolo se vivirá en Morelia y Pátzcuaro con danzas, comparsas y rituales huastecos
FB/ Secretaría de Cultura de Michoacán
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, la celebración del Xantolo, una tradición ancestral de la Huasteca Potosina, llegará a Michoacán para formar parte de las festividades de la Noche de Ánimas.

Gracias a una colaboración entre la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y su homóloga de San Luis Potosí (Secult), esta colorida tradición se compartirá con el público michoacano a través de música, danza, comparsas y altares.

🕯️ El Xantolo es una forma muy especial de honrar a los difuntos, con rituales llenos de simbolismo que incluyen huehues (personajes tradicionales), trajes típicos, comparsas y tríos huastecos. Ahora, esta celebración se unirá a los rituales purépechas para enriquecer la experiencia del Día de Muertos en el estado.

📅 Actividades destacadas en Michoacán:

  • 15 de octubre, en Morelia:
    📸 Inauguración de la exposición fotográfica “La festividad del Xantolo”.

  • 18 de octubre, en Morelia:
    🗣️ Conversatorio,
    🚶 Caminata interactiva por el Centro Histórico,
    🕯️ Altar monumental,
    🕺 Presentación de comparsas potosinas y agrupaciones purépechas.

  • 19 de octubre, en Pátzcuaro:
    🔥 Ritual de apertura,
    🎶 Conciertos con tríos huastecos,
    💃 Danzas y música tradicional.

🎟️ Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Esta iniciativa busca crear un encuentro entre culturas vivas, donde las tradiciones de San Luis Potosí y Michoacán se encuentren, compartan y celebren juntas. El Xantolo, que ya se ha presentado en lugares como Zacatecas y Chicago, ahora llega a tierras purépechas para seguir contando historias a través del arte, la música y la memoria.

