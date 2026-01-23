“LiberArte” abre el aniversario 140 del Museo Regional Michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el entusiasmo propio de un nuevo capítulo cultural, el Museo Regional Michoacano abrió sus puertas el 22 de enero para presentar la exposición temporal “LiberArte”, obra del artista local Víctor Hugo Barriga Guzmán, quien además ha dejado huella como docente y promotor de la escena creativa moreliana. La muestra marca el inicio de las celebraciones por el 140 aniversario del recinto, uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad y parte fundamental de la vida artística de Michoacán.
Con la energía de quien sabe que el arte transforma, la exposición —que estará disponible al público hasta finales de febrero— reúne una selección de piezas que reflejan la visión única de Barriga Guzmán, quien ha sabido entretejer tradición y contemporaneidad en un lenguaje pictórico propio. Durante la ceremonia inaugural, el director del Museo Regional, Dr. Jaime Reyes Monroy, resaltó la importancia de abrir este tipo de espacios para que las voces creativas de la ciudad se expresen con libertad y se encuentren con el público.
En un ambiente cargado de expectativa, el propio Víctor Hugo Barriga Guzmán tomó la palabra para compartir sus pensamientos sobre el arte y su papel en los tiempos que corren. El artista invitó a la reflexión al comentar que, aunque las ciudades crecen en tamaño y número, en ocasiones “están cada vez más llenas, pero vacías de humanismo”, subrayando la necesidad de más espacios que nutran el espíritu creativo y mantengan vivas nuestras raíces culturales.
Desde el punto de vista estético, la obra de Barriga Guzmán se distingue por una paleta vibrante, donde el azul, protagonista en muchos de sus paisajes, no solo invita a la calma, sino que también conecta con los estados internos del espectador, despertando sensaciones de serenidad y contemplación. En cada trazo y forma circular refleja un universo visual capaz de sumergir a quien observa en un diálogo íntimo con la obra.
Los asistentes que recorran “LiberArte” encontrarán no solo la marca del estilo propio de Barriga Guzmán, con formas caprichosas y coloridas, sino también propuestas frescas que invitan a la introspección.
Este evento se suma a la programación especial con la que el Museo Regional Michoacano celebra 140 años de historia, cifra que lo coloca como el más antiguo en la Red de Museos del INAH, cuyo origen data de finales del siglo XIX y que ha sido testigo de múltiples etapas de la evolución cultural de la región.
Y atención, porque el evento central será el 30 de enero a las 11:00 horas, con la presentación de dos obras murales temporales dentro de las instalaciones del museo —una cita imperdible para locales y visitantes.
