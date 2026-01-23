“LiberArte” abre el aniversario 140 del Museo Regional Michoacano

Con la energía de quien sabe que el arte transforma, la exposición —que estará disponible al público hasta finales de febrero— reúne una selección de piezas que reflejan la visión única de Barriga Guzmán, quien ha sabido entretejer tradición y contemporaneidad en un lenguaje pictórico propio. Durante la ceremonia inaugural, el director del Museo Regional, Dr. Jaime Reyes Monroy, resaltó la importancia de abrir este tipo de espacios para que las voces creativas de la ciudad se expresen con libertad y se encuentren con el público.

En un ambiente cargado de expectativa, el propio Víctor Hugo Barriga Guzmán tomó la palabra para compartir sus pensamientos sobre el arte y su papel en los tiempos que corren. El artista invitó a la reflexión al comentar que, aunque las ciudades crecen en tamaño y número, en ocasiones “están cada vez más llenas, pero vacías de humanismo”, subrayando la necesidad de más espacios que nutran el espíritu creativo y mantengan vivas nuestras raíces culturales.