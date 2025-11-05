Lecturas que despiertan alas; los mejores libros infantiles 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En tiempos donde las pantallas dominan el entretenimiento infantil, encontrar un libro capaz de abrir puertas a mundos mágicos y formar lectores apasionados es más necesario que nunca. Para niñas y niños de 6 a 8 años, el 2025 llega cargado de joyas literarias que combinan valores, imaginación y personajes entrañables.

