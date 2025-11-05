Lecturas que despiertan alas; los mejores libros infantiles 2025

Cultura

Desde dragones mágicos hasta perros astronautas: 10 joyas editoriales para soñar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En tiempos donde las pantallas dominan el entretenimiento infantil, encontrar un libro capaz de abrir puertas a mundos mágicos y formar lectores apasionados es más necesario que nunca. Para niñas y niños de 6 a 8 años, el 2025 llega cargado de joyas literarias que combinan valores, imaginación y personajes entrañables.

Selección de los mejores libros infantiles de 2025, ideales para fomentar el hábito lector, fortalecer vínculos familiares y sembrar semillas de creatividad en los más pequeños.

El Perro que Bailó en la Luna – John Boyne

El autor de El niño con el pijama de rayas debuta con un cuento ilustrado tierno y rimado. Ignacio y su perro Max sueñan con viajar al espacio… hasta que una amenaza galáctica los obliga a actuar.

Ideal para: leer en voz alta y cultivar sueños valientes.

La Calavera – Jon Klassen

Una leyenda tirolesa cobra vida en esta obra con tintes oscuros y dulces. Otilia huye y se refugia en una casa habitada por una calavera... que esconde más ternura de la que aparenta.

Ideal para: quienes disfrutan el misterio con corazón.

Soy un Perro – Heena Baek

Narrado desde los ojos del perrito Canicas, esta historia aborda la adopción, el hogar y la empatía. Las ilustraciones tridimensionales hechas a mano son una delicia visual.

Ideal para: desarrollar la sensibilidad emocional.

Little Dragons: Pequeños Dragones Mágicos – Susanna Isern

Una nueva serie de fantasía donde solo los elegidos pueden convertirse en jinetes de dragones. Wanda inicia su viaje en Dragolia para despertar su magia interior.

Ideal para: fans de la aventura y el compañerismo.

Buenas Noches, Mariposa – Ross Burach

Una mariposa insomne y un puercoespín nocturno protagonizan este cuento hilarante y útil para dormir.

Ideal para: rituales de lectura antes de dormir.

Cuando las Niñas Cambian el Mundo – Raquel Díaz Reguera

Un canto ilustrado al empoderamiento infantil. Violeta y sus amigas enfrentan los miedos con alas tejidas por el señor Siquierespuedes.

Ideal para: reforzar la autoestima en niñas y niños.

El deseo más grande del mundo – Eva Manzano

Olivia se despierta y descubre que el mundo ha dejado de girar. Solo con la ayuda de los animales y los dientes de león podrá devolver el equilibrio.

Ideal para: lectores que disfrutan la poesía y la naturaleza.

Feriópolis – Ledicia Costas

Premio El Barco de Vapor 2025. Una feria, un tren de la bruja y una niña en busca de alegría.

Ideal para: quienes buscan aventura y emoción nostálgica.

Hoy Jugamos Todos – Alberto Soler y Concepción Roger

Una herramienta para prevenir el acoso escolar desde la infancia. A través del juego, enseña límites y respeto.

Ideal para: familias y docentes.

El Club de los Dibujantes – Scott McCloud y Raina Telgemeier

Makayla tiene ideas, Howard dibuja sin parar. Juntos aprenden a narrar, crear y confiar en su proceso artístico.

Ideal para: niños que aman el arte y los cómics.

Invertir en buenos libros es invertir en futuros ciudadanos más empáticos, curiosos y críticos. Estas lecturas no solo entretienen: construyen puentes hacia mundos mejores.

