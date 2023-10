La vida de una mujer refugiada en Hungría desde la visión de Luis Sosa llega al FICM

Respecto a la evolución de su trabajo, el realizador considera que este trabajo es lo que se acerca más al estilo que quiere adoptar.

“Es la primer película que realmente representa lo que quiero hacer como cineasta, a comparación de los otros trabajos que he hecho, siento que han sido exploraciones o acercamientos de otro tipo y en este es la primera vez que me permito seguir la intuición, buscar la metáfora visual, sonora y construir una experiencia cinematográfica más que narrativa, que es el cine que a mi me mueve mucho más”, concluyó Luis Sosa.

AC