"La Flauta Mágica" sonará en el teatro "Stella Inda" este noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida ópera La Flauta Mágica, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, será interpretada los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el teatro "Stella Inda" de la capital michoacana, en funciones programadas a las 19:00 horas.

La puesta en escena estará a cargo de A Viva Voz Laboratorio Escénico, compañía local que ha buscado acercar el arte operístico a nuevos públicos, sin dejar de lado la esencia clásica de esta obra emblemática del repertorio universal.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Morelia, y como parte de su objetivo de fomentar la cultura accesible, se ofrecerán precios preferenciales para estudiantes y personas adultas mayores.

Los boletos pueden adquirirse a través de WhatsApp al número 443 693 5699.

La entrada general tiene un costo de 250 pesos, mientras que estudiantes y personas de la tercera edad podrán acceder con 200 pesos.