La banda moreliana Yermo Yerto alista su primer álbum de estudio

Con este nuevo material discográfico —el primero grabado en estudio desde su formación—, Yermo Yerto se suma a una generación de artistas independientes que consolidan a Morelia como un semillero de innovación sonora, al tiempo que promueven la identidad cultural latinoamericana desde una perspectiva local.

Próximamente, la agrupación compartirá detalles sobre la fecha de estreno del álbum y posibles presentaciones en vivo en escenarios michoacanos y nacionales.