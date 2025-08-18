Cultura

La banda moreliana Yermo Yerto alista su primer álbum de estudio

Fusionan más de 10 géneros latinos en una sola experiencia musical
El proyecto apuesta por la identidad cultural y la innovación local
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde los paisajes áridos y las sensaciones de quietud que evoca su nombre, el grupo moreliano Yermo Yerto busca justo lo contrario: hacer vibrar los sentidos con una propuesta musical tan diversa como contagiosa. La banda se prepara para lanzar su primer álbum de estudio, el cual estará disponible próximamente en todas las plataformas digitales.

El proyecto de Yermo Yerto fusiona con soltura géneros como cumbia colombiana, son jarocho, merengue, salsa, samba, chicha, reggae, son cubano, bolero, blues, funk y afrobeat, en un esfuerzo por crear una experiencia sonora que trascienda fronteras y etiquetas.

Con este nuevo material discográfico —el primero grabado en estudio desde su formación—, Yermo Yerto se suma a una generación de artistas independientes que consolidan a Morelia como un semillero de innovación sonora, al tiempo que promueven la identidad cultural latinoamericana desde una perspectiva local.

Próximamente, la agrupación compartirá detalles sobre la fecha de estreno del álbum y posibles presentaciones en vivo en escenarios michoacanos y nacionales.

