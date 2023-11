La antigua leyenda del xoloitzcuintle; acompaña a las almas a cruzar el Mictlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuenta una antigua leyenda que cuando una persona muere de forma natural, su esencia divina viaja al otro mundo y un perro lo acompaña en su viaje al Mictlán.

Sin embargo, este mito no específica si el can lo acompañaba desde el principio, se sabe que se mantenía cerca, de modo que cuando el difunto llegaba al río Chiconahuapan, observa del otro lado a perros de diversos colores y les pide ayuda para cruzar.

Los perros blancos dicen que no pueden porque están limpios y no quieren ensuciarse, los negros dicen que están sucios y no quieren ensuciar el agua del río. Sólo los perros de color bermejo se ofrecen para ayudar al difunto a cruzar el río, después el alma continúa su camino hasta llegar frente a Mictlantecutli, el dios de la muerte

Entre los aztecas se creía que el Universo se movía entre dos polos: negativo y positivo. Siempre eran dos extremos que estaban en continuo movimiento e intercambiando energía, es decir, tenían una continua interacción.

Lo que se moría era llevado al subsuelo o inframundo y se procesaba para permitir el desarrollo de la vida en las plantas. Todo esto conformaba un ciclo de vida.

En el caso del perro, se le consideraba un símbolo de muerte porque se alimentaba de materiales descompuestos. Incluso hoy, si tiene oportunidad se come huesos y desechos de la basura. Su propia naturaleza le permite hacerlo.

Al comerse los desechos ayudaba a que éstos pasaran al Mictlán, y así los restos eran devueltos para favorecer a la tierra. Por eso, el perro vivía entre dos mundos: la vida y la muerte. Este ciclo era un designio de los dioses que había que respetar, adaptarse y beneficiarse de ellos.