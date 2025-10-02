Juliette Binoche recibirá el Premio a la Excelencia Artística en el 23er FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La extraordinaria actriz y directora Juliette Binoche, Invitada de Honor en el 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), recibirá el Premio a la Excelencia Artística como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a las valiosas aportaciones que ha hecho a la industria cinematográfica. Este premio, representado en una escultura realizada por el artista michoacano Javier Marín, lo han recibido importantes figuras como Alfonso Cuarón, Robert Redford, Claire Denis, Alejandro G. Iñárritu y Francis Ford Coppola.

La ganadora del Oscar® regresará al Festival once años después de su primera visita durante el 12° FICM, ahora para presentar su película In-I: In Motion.

En 2007, Juliette Binoche y el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan dejaron atrás sus consolidadas carreras para embarcarse en un audaz experimento artístico. Durante siete meses, cocrearon In-I, un espectáculo intenso y revolucionario que representaron cien veces en todo el mundo.

Hoy, Juliette Binoche retoma ese viaje íntimo. Desde la primera chispa de inspiración hasta el aplauso final, recorre el arco emocional y creativo de una colaboración singular. Basándose en decenas de horas de material inédito, reflexiona, como cineasta, sobre la naturaleza de la creación artística, la vulnerabilidad y la euforia de asumir riesgos, y la transformación personal que estos exigen.

En el curso de más de cuarenta años de una carrera marcada por la curiosidad artística, Juliette Binoche (París, Francia, 1964) ha trabajado en cerca de setenta películas. Todo comenzó con Rendez-vous, de André Téchiné, que estrenó en La Croisette en 1985. Cuatro décadas después, se ha convertido en una estrella internacional y ha inspirado colaboraciones y guiones inesperados a los que les tiene mucho cariño. En 2010 recibió el premio a Mejor Actriz en Cannes por su papel en Certified Copy, de Abbas Kiarostami. A su quinta película en la Selección Oficial del festival le siguieron otras cuatro; la más reciente, The Taste of Things, de Trân Anh Hùng (2023).

Pese a haber recibido los premios más prestigiosos (Oscar®, BAFTA, César, Mejor Actriz en los festivales de cine de Berlín y Venecia…), a Binoche no le interesa el virtuosismo, sino confiar únicamente en la emoción y la inaprensible verdad del momento. Sin duda alguna, por ello es tan versátil e impredecible en su arte, o más bien, en sus distintas manifestaciones artísticas, pues se pasea entre el cine, las series de televisión (The Staircase, The New Look), el teatro (con Ivo van Hove), la danza (cocreación con Akram Khan), la música (Alexandre Tharaud) y la pintura.