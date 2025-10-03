Jarácuaro se llena de color y tradición este domingo con su primer gran festival

Jarácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de preservar y difundir las tradiciones, gastronomía y expresiones artísticas de los pueblos originarios, este domingo 5 de octubre se llevará a cabo el Primer Festival Artístico, Artesanal y de Comida Tradicional “Jarácuaro Vive sus Tradiciones”, también denominado en purépecha como "Xarhakuarhu Anapu P’indekuecha".

La actividad fue anunciada por la Secretaría de Cultura de Michoacán, quien invitó a habitantes y visitantes a disfrutar de una jornada llena de cultura viva en el Auditorio Comunal de Jarácuaro, localidad perteneciente al municipio de Erongarícuaro.

🎭 Programa cultural desde las 9:45 horas

El festival iniciará con una ceremonia tradicional, seguida de múltiples presentaciones de danzas, así como conciertos de orquestas locales y muestras artesanales.

🪕 Actividades destacadas: