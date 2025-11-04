Jóvenes pianistas se presentarán este miércoles en Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar de una nueva edición del programa “Noches de Museo”, que en esta ocasión presentará a jóvenes pianistas del Conservatorio de las Rosas. La cita será este miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 8 del Centro Cultural Clavijero (CCC).

El concierto contará con la participación de Fátima Sofía Apan Bárcenas, Jesús Sánchez García y Diego Baltazar Santamaría, talentosos estudiantes que interpretarán obras de compositores como Franz Schubert, Johann Sebastian Bach, Carl Czerny, Wolfgang Amadeus Mozart y Miguel Bernal Jiménez Villanueva.

A través de este programa, la Secum busca impulsar el talento joven y ofrecer espacios para la proyección artística de las nuevas generaciones, fortaleciendo el vínculo entre la formación musical y los recintos culturales del estado.

El ciclo “Noches de Museo” forma parte de las acciones del Centro Cultural Clavijero para acercar las artes al público en un ambiente íntimo y accesible, fomentando la convivencia y el diálogo entre creadores y visitantes. Cada edición representa una oportunidad para vivir el arte desde la experiencia compartida.