Invita Secum a concierto de la OSIDEM dedicado a Franz Joseph Haydn

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa la temporada de conciertos 2022 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), con una presentación el próximo 25 de agosto en el Teatro Ocampo, a las 20:30 horas.

En esta ocasión el programa de la OSIDEM, está integrado por las Sinfonías no. 35, en si bemol mayor; Sinfonía no. 36, en mi bemol mayor y Sinfonía no. 37, en do mayor, como parte del proyecto de interpretar las 104 sinfonías del compositor austriaco Franz Joseph Haydn.

El proyecto inició el 30 de abril de 2021(durante el Covid-19), como una iniciativa de su director musical Román Revueltas Retes, además de ser una meta artística que ninguna orquesta de México ha desarrollado, ya que para la ejecución participan orquestaciones medianas, generalmente de instrumentos de cuerda y alientos. El proyecto la OSIDEM lo desarrollará en un periodo de dos a tres años.

Por la profundidad de su música y por la gran atención que prestó a este género, a Franz Joseph Haydn se le considera el padre de la sinfonía, este gran proyecto está dedicado a su trabajo y trayectoria musical.

Para el desarrollo del concierto se seguirán todas las medidas sanitarias. La entrada será con pase de cortesía y se entregarán a partir del martes 23 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Orquesta, Melchor Ocampo 256, Centro Histórico, Morelia.

EA