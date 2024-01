Inauguran exposición "El Fuego Nuestro" en el Museo Regional Michoacano

La muestra artística reúne de manera general la cosmovisión del pueblo purépecha y busca resaltar la riqueza cultural de los pueblos originarios a través de pinturas, obras gráficas y esculturas que ofrecen una visión diferente de la historia michoacana.

Las 32 obras que integran la colección dignifican y exaltan la vitalidad de la cultura purépecha contribuyendo a los movimientos etnicistas mediante un arte solidario e incluyente que pretende llegar a las comunidades más marginadas.

“Él nos enseñó que el arte también es una herramienta para posicionar, para expandir, para ampliar las resistencias y las luchas de los pueblos originarios. […] No hay ni una sola comunidad autónoma que no tenga murales, que no tenga representaciones artísticas y eso lo aprendimos con el maestro José Luis”. Comentó Pável Guzmán