Inauguran exposición de arte plumario en honor a las heroínas de la Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un homenaje visual a las mujeres que marcaron la historia de México quedó inaugurado este martes en la Casa Natal de Morelos, con la exposición "Mujeres, Patria y Libertad", integrada por 15 obras de arte plumario creadas por la artista Lilia Álvarez.
La muestra busca visibilizar el papel de las heroínas de la Independencia de México, como Leona Vicario, Manuela Medina y María Luisa Martínez, a través de retratos elaborados con técnicas tradicionales en plumas, rescatando así un arte ancestral con enfoque contemporáneo y con profundo sentido histórico.
Durante el acto inaugural, autoridades de la Secretaría de Cultura de Michoacán destacaron el valor simbólico de esta exposición, que se enmarca en el mes patrio y forma parte de las actividades culturales para conmemorar el legado de las mujeres en la lucha por la libertad del país.
El recorrido incluye obras que no sólo retratan rostros, sino que también transmiten fuerza, resistencia y dignidad, con detalles cuidadosamente elaborados que reflejan la riqueza visual del arte plumario mexicano.
La exposición estará abierta al público hasta el 21 de septiembre, con entrada libre, en un recinto emblemático como lo es la Casa Natal de José María Morelos y Pavón, ubicado en el Centro Histórico de Morelia.
agm