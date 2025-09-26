Impulsa Secum el cine independiente y talento local

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM) impulsa el cine independiente y el talento local mediante diversas convocatorias, principalmente la que está enfocada al Apoyo a Festivales y Muestras de Cine en Michoacán.

Con 19 proyectos que participaron este año, la directora de Promoción y Fomento Cultural de la dependencia, Diana Jessica Cortés Arroyo, resaltó que el mayor impulso es con el talento local, a fin de que sus trabajos sean reconocidos y cuenten con los recursos necesarios para su proyección nacional e internacional.

El secretario técnico, Juan Luis Tovar, resaltó que Michoacán es uno de los estados con mayor producción en términos de cine, por lo que su fortalecimiento es fundamental para la construcción de una comunidad cinematográfica.

El Festival Internacional de Cine del Balsas de Lázaro Cárdenas, el Festival Internacional de Cine Tukuru, UMBRA Sombras Digitales: Segundo Encuentro de Algoritmos y Audiovisuales, y Animal Film Fest fueron los ganadores de este año, quienes obtuvieron una bolsa de 200 mil pesos para concretar las actividades durante este año.

Esto, resaltó Diana Jessica Cortés Arroyo, ayuda no solo a consolidar los festivales, sino también a promover la creación de nuevos espacios en los municipios que no tienen un festival o muestra de cine.

Desde incentivar el impulso a creadores locales y que tenga un impacto social —dijo—, es fundamental que los creadores y promotores del cine jueguen un papel esencial para el crecimiento de la rama, más aún para que se consolide y posicione a nivel internacional.