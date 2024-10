“Hombres Íntegros”, denuncia al machismo, al clasismo y la homofobia: Andrés Revo, protagonista del thriller mexicano

-Es tu primer protagónico, ¿qué sentimientos te genera?

Estoy muy emocionado, estoy expectante, no sé qué voy a ver, no he visto la película, digo, evidentemente leí el guion, sé cómo termina, pero el director me dijo que cambiaron el final, entonces realmente no sé cómo va a terminar.

-¿Qué retos tuvo para ti esta película al ser tu primer protagónico?

Fue todo un reto hacer este personaje, porque es un personaje muy demandante, lo construimos desde cero, son 12 horas de llamado, a veces más, a veces menos, ser el personaje principal demanda que durante toda la película vas a estar, aparezco en todas las escenas, no hay descansos, llegar a esos lugares es muy desgastante, pero el director, Alejandro Andrade, lo supo hacer muy bien.