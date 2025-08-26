Historias queer, talleres y derechos LGBT+: Cinema Queer llegará a Morelia y Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 18 al 21 de septiembre, Cinema Queer México brindará a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una selección de largometrajes nacionales e internacionales, así como programas de cortometrajes que desafían las formas tradicionales de ver la disidencia, las identidades y la historia.

En Michoacán, el festival tendrá como sedes Morelia y Pátzcuaro. En la capital, las funciones se desarrollarán del 18 al 21 de septiembre en recintos como el Teatro José Rubén Romero, el Centro Cultural Clavijero, el Museo Casa Natal de Morelos, la ENES-UNAM, la UMSNH y otros espacios culturales. Mientras que en Pátzcuaro, las actividades se concentrarán el 20 de septiembre en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita y en La Jacaranda Cultural, con funciones y conversatorios abiertos al público.

El encuentro, reconocido por impulsar el cine queer en diferentes partes del mundo, llega este año con una programación que va más allá de la pantalla, ofreciendo también talleres y un stand de promoción de derechos LGBTIAQ+, con el objetivo de abrir espacios de diálogo, reflexión y celebración de la diversidad.