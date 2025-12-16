Cultura

Händel en Navidad; Osidem interpretará El Mesías en el Teatro Ocampo

Interpretarán la obra completa de Händel este jueves 18 en el Teatro Ocampo
La Osidem estará acompañada por el Coro de la Secum; entrada general: 50 pesos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público al concierto navideño de cierre de la Temporada de Otoño 2025 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), con la interpretación integral de El Mesías, de Georg Friedrich Händel.

La presentación se realizará el jueves 18 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke, y contará con la participación del Coro de la Secum, dirigido por la maestra Mary Carmen Guzmán.

El Mesías es uno de los oratorios más importantes del repertorio barroco y una obra emblemática de la temporada decembrina. Está conformada por tres partes que recorren el nacimiento, la pasión, la resurrección y la glorificación de Jesucristo, a través de recitativos, arias y coros, entre los que destaca el célebre “Aleluya”.

Para este concierto navideño, la Osidem estará acompañada por el Coro de la Secum, fundado en 1987 por el maestro J. Bernardo Bautista Hernández, una agrupación con amplia trayectoria y presencia en festivales nacionales, concursos corales y producciones discográficas.

El concierto tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos. Los boletos están disponibles a partir de este lunes en las oficinas de la Osidem, ubicadas al interior del Teatro Melchor Ocampo, en la calle Ocampo 256, Centro, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

