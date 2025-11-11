Genio de la comedia será homenajeado con funciones gratuitas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del centenario del nacimiento del actor y comediante británico Peter Sellers, la Videoteca María Rojo de la Biblioteca Pública Central Francisco J. Múgica, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), presenta un ciclo de cine dedicado a celebrar su legado, con proyecciones todos los martes de noviembre en el Auditorio del Centro Cultural Clavijero, a las 17:00 horas.

Este martes 11 de noviembre se proyectará “Doctor Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba” (Dr. Strangelove, 1964), dirigida por Stanley Kubrick, en la que Sellers ofrece una de sus interpretaciones más memorables al dar vida a tres personajes distintos en esta icónica sátira política.

El ciclo continúa el 18 de noviembre con “La fiesta inolvidable”, del director Blake Edwards, y concluirá el 25 de noviembre con “Desde el jardín”, de Hal Ashby; ambas cintas muestran la versatilidad, el ingenio y la profundidad artística que caracterizaron al actor inglés.