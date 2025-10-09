Foro de Pueblos Indígenas 2025 llega al FICM con cine y conversatorios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Foro de los Pueblos Indígenas 2025 presenta las actividades complementarias a las funciones que conforman su programación, a través de las cuales los integrantes del foro profundizarán en el papel transformador del cine y el audiovisual en nuestra sociedad, así como en la capacidad de experimentación y propuesta narrativa de las y los realizadores de pueblos originarios y afrodescendientes de México.

Desde 2007, en el contexto de la sección Foro de los Pueblos Indígenas, el FICM presenta una selección de cortos y largometrajes, tanto de ficción como documental, que permite acercarnos a la complejidad de la cosmovisión de cada pueblo en un contexto social y cultural cambiante, cruzado por temas urgentes de la agenda global, como el cambio climático, la cada vez mayor fragilidad de los entornos naturales, la migración, la identidad, la equidad de género y la violencia.

En este 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), los espacios de conversación y análisis dentro del Foro de los Pueblos Indígenas 2025 son: