Foro de Pueblos Indígenas 2025 llega al FICM con cine y conversatorios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Foro de los Pueblos Indígenas 2025 presenta las actividades complementarias a las funciones que conforman su programación, a través de las cuales los integrantes del foro profundizarán en el papel transformador del cine y el audiovisual en nuestra sociedad, así como en la capacidad de experimentación y propuesta narrativa de las y los realizadores de pueblos originarios y afrodescendientes de México.
Desde 2007, en el contexto de la sección Foro de los Pueblos Indígenas, el FICM presenta una selección de cortos y largometrajes, tanto de ficción como documental, que permite acercarnos a la complejidad de la cosmovisión de cada pueblo en un contexto social y cultural cambiante, cruzado por temas urgentes de la agenda global, como el cambio climático, la cada vez mayor fragilidad de los entornos naturales, la migración, la identidad, la equidad de género y la violencia.
En este 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), los espacios de conversación y análisis dentro del Foro de los Pueblos Indígenas 2025 son:
Presentación del libro Frames of Resistance. The Cinemas of Abya Yala, de Amalia Córdova
Presentan: Amalia Córdova, Leilani Noguez y Juan Alberto Malo
Sábado 11, 18:30 hrs.
Anticitera Café Librería | Abasolo 368, Centro Histórico
Conversatorio del Foro de Pueblos Indígenas: “Memorias en tránsito: imágenes desde la memoria y lo cotidiano”
Con Edmundo U. Galicia Aguirre, Balam Toscano y Martha Uc
Moderado por Amalia Córdova
Domingo 12, 13:00 hrs.
Teatro José Rubén Romero | Santiago Tapia s/n, Centro Histórico
Conversatorio del Foro de Pueblos Indígenas: “Del territorio a la pantalla: diversidad en el documental indígena contemporáneo”
Con Ángel Froilán Flores Martínez, Yovegami Ascona y Concepción Vásquez
Moderado por Leilani Noguez
Miércoles 15, 12:00 hrs.
Teatro José Rubén Romero | Santiago Tapia s/n, Centro Histórico
Largometraje documental
Boca Vieja, de Yovegami Ascona Mora (ayuuk)
Los que dicen ¡No!, de Ángel Froilán Flores Martínez (totonaca)
Cortometraje de ficción
40+, de Yolanda Cruz (chatina)
Amare, de Balam Toscano (afrodescendiente)
Oc ni temiki (Sigo soñando), de Misael Alva (nahua)
Techiq, de Missael Sánchez Arce (nahua)
Cortometraje documental
Cremita de coco, de Martha Uc (maya)
Mujer de barro, de Concepción Vásquez (ayuuk)
La piel de nuestra memoria, de Edmundo U. Galicia Aguirre (chinanteco)
Sección Michoacana
Mo patiaj, de Raúl Máximo Cortés (p’urhépecha)
Además, en el marco del Foro de los Pueblos Indígenas 2025, a través de Morelia Pro y con el apoyo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa en México y Cultural Survival, del 8 al 12 de octubre se llevará a cabo el III Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México.
Los diez realizadores invitados este año tendrán la oportunidad de profundizar en sus obras, contando con el acompañamiento de cineastas y especialistas de reconocida trayectoria.
RPO